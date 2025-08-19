El asunto más polémico

Vaya dimes y diretes los que se desataron ayer en las benditas redes a raíz de la versión de que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se mudaría a España. Y es que en las primeras horas del día la escritora publicó una carta para negar los señalamientos que hizo el diario español ABC y afirmar además que sigue al lado de ese “loco hermoso llamado AMLO”. Poco después, el medio español salió a sostener sus dichos, al resaltar que la exprimera dama tampoco negó que en el futuro su plan sea residir en el país al que, recordaron varios, hace años exigió ofrecer disculpas a México por los atropellos cometidos durante la Conquista. Pero la discusión no acabó allí, pues a lo largo del día la escritora estuvo activa en sus redes, contestando a los señalamientos, incluso con advertencias de proceder jurídicamente una vez que el Poder Judicial en México se renueve. Al ABC hasta le reviró con la exigencia de pruebas. Todo indica que el debate por este episodio continuará.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Poza Rica en vilo