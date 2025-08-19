Hombre de confianza a Nafin y Bancomext

Y resulta que, a juicio de quienes conocen de termas políticos, habría quedado finiquitado el pago derivado de la proximidad que en su momento tuvieron el exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez y Andrés Manuel López Obrador, la cual data de hace muchos muchos ayeres. Y es que resulta que el pasado 15 de agosto renunciaron los hermanos Luis Antonio y Heladio Elías Ramírez Pineda, hijos del referido exmandatario, a las posiciones que tenían en instancias gubernamentales. El primero dejó la dirección de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, y el segundo entregó la dirección general jurídica de la Auditoría Superior de la Federación. Por lo pronto ayer asumió la dirección de Nafin y de Bancomext Roberto Lazzeri, éste sí, hombre de confianza del nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador.