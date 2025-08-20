Tirito en puerta en Morena

Nos recomiendan estar muy atentos a la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena que tendrá lugar hoy, durante la cual se aprobará extender el mandato de las dirigencias estatales hasta después de los comicios de 2027. La decisión provocará malestar entre las bases, nos comentan, pues se cancelarán de un plumazo las aspiraciones de varios líderes regionales de acceder a los comités estatales. Apenas el 24 de julio, un grupo de militantes, entre los que había representantes de 30 entidades, entregó en el CEN del guinda una carta, en la que exigían que se convocara, ya, a la renovación de las dirigencias estatales, de conformidad con los estatutos. Pero las cúpulas harán lo contrario: congelarán los procesos hasta 2027, lo que dará a los actuales líderes estatales, la mayoría en el cargo desde 2022, la prerrogativa de palomear candidaturas a cargos de elección popular a nivel local en los comicios venideros. Veremos hasta dónde llega la inconformidad. Como sea, a preparar los extintores.

