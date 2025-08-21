Por primera vez en la 4T, Gobernación se reúne con coordinadores parlamentarios de oposición

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió por primera vez con líderes de la oposición de la Cámara de Diputados, un hecho que no había ocurrido desde que Morena llegó al poder.

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de diputados de MC en la Cámara de Diputados, dio a conocer que “los coordinadores de los grupos parlamentarios nos reunimos con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la @Mx_Diputados.”

Asimismo, Ortega dijo que como coordinadora “de la #BancadaNaranja le hice saber que siempre estaremos del lado de las causas que le importan a las y los mexicanos”.

Está tarde junto a los coordinadores de los grupos parlamentarios nos reunimos con la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_; tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la @Mx_Diputados.



También, la mañana de este jueves 21 de agosto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Segob, y más tarde, en la misma sede, llegaron el resto de los coordinadores parlamentarios, quienes, dijeron que, entre otras cosas, se abordó la agenda legislativa.

“Tuve un compromiso que no pude eludir, un compromiso institucional que me impidió estar en la legislativa del pueblo. Fue una reunión amable con la secretaria de Gobernación, hablamos de la agenda legislativa y temas distintos”, declaró sin ofrecer más detalles.

