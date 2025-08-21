‘Siempre nos decía que hasta encontrarlos. No está cumpliendo la palabra’: Madre de normalista, ante renuncia de Vidulfo Rosales

A casi un mes de que se cumplan 11 años de los hechos atroces sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas, dijo ante la renuncia del abogado Vidulfo Rosales, como su representante: “él siempre nos decía que, hasta encontrarlos, a los jóvenes, y ahora, no está cumpliendo la palabra. Pues se va”.

Las declaraciones de Cristina, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se dan luego de que se informara que el abogado Vidulfo Rosales, diera a conocer su determinación de separarse del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan y de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En entrevista Al Mediodía con Solórzano, el programa de La Razón, Cristina Bautista, confirmó que el litigante no solo dejaba el caso de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, sino que confirmo que el abogado si será parte del nuevo poder judicial mexicano.

No sé a qué va, no sé qué cargo va a tener. Solo nos dijo que va a la suprema corte de la nación, eso nos dijo en la información que nos dio Cristina Bautista



La señora Cristina, originaria de la comunidad náhuatl de Alpuyecatzingo de las Montañas, municipio de Ahuacotzingo, fue enfática al señalar que, aunque Rosales Sierra no mencionó desde que espacio estará trabajando, fue días antes que les dio aviso a los padres sobre la situación.

“Él se despidió el 16 de agosto después de la asamblea popular con diferentes organizaciones y es que él ya tenía una decisión tomada que se iría. Nos dijo que quería hablar con nosotros que era una información importante él, además, ya se fue de Tlachinollan y nos dijo que de nosotros era el último día que nos acompañaba”, dijo.

Agregó: “Eso fue un golpe para nosotros como madres, y padres, como madre de Benjamín entiendo que nada es para siempre, nos van a seguir acompañando, pero el abogado ya no va a estar con nosotros.”

La madre del normalista relató que “cuando paso los hechos, lo de la desaparición forzada de nuestros hijos él (Vidulfo) acompañaba a otras luchas a otros familiares, el vino con nosotros para acompañarnos. Le agradezco su acompañamiento, ya que él se va ¿Qué podemos hacer? Pues nada, pues nuestra lucha se va a continuar. Él siempre nos decía que hasta encontrarlos a los jóvenes ¿Y ahora? No está cumpliendo la palabra y se va.”

