Aval a elección del Tribunal de Disciplina

Con la novedad de que otro componente de la elección judicial estaría recibiendo luz verde en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que el magistrado Felipe de la Mata ha planteado desechar la impugnación que existe a la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano que se creó y que será algo así como el juez de los jueces. De acuerdo con versiones periodísticas, en el proyecto de resolutivo que entregó a sus pares se propone admitir que existieron los acordeones, pero, tal y como se hizo en la elección de nuevos ministros de la Corte, se desecharía el reclamo, porque para anular una elección “la infracción debe ser grave; los hechos deben estar debidamente probados; esos hechos deben ser determinantes en un aspecto cuantitativo y cualitativo”, lo cual en este caso se considera que no quedó suficientemente acreditado. Nos anticipan que muy probablemente la votación sería nuevamente de tres contra dos, que se ha venido repitiendo con mucha regularidad.

