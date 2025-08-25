“El enemigo en casa”

Los escándalos por los denominados tours europeos y asiáticos, por los objetos lujosos y las residencias millonarias en algunas partes de Estados Unidos no tienen nada contentos a quienes fundaron el partido Morena en la capital, los cuales calificaron estas conductas como actos vergonzosos. Entre ellos se encuentra Eduardo Cervantes, exdirigente morenista en la Ciudad de México, quien aprovechó la invitación que le hicieron en la denominada conferencia La Chilanguera de los diputados morenistas, para advertir que hay corrupción en su partido, donde muy pocos comparten la verdadera ideología. “El enemigo del partido está dentro, ya que hay mucha gente que miente, es corrupta y trae una ideología del viejo régimen”, consideró. Nos hacen ver que claramente hay un sector en el guinda que no está en favor de uno de los derroteros que en ese instituto han tomado: que sólo sirva de vehículo para acceder al poder. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Presidenta resalta la flota que reforzará a Mexicana