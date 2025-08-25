Escala diferendo por Lilly

No amaina el choque entre la senadora Lilly Téllez y cada vez más cuatroteístas, por los dichos de la panista sobre la ayuda que, ha declarado a medios de EU, en particular a Fox News, debe dar el gobierno de Trump a México contra el crimen organizado, pero que desde las filas del oficialismo se ha considerado como un llamado a la intervención, advirtiendo que eso representa una traición a la patria. El caso es que además de los panistas encabezados por el dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, también priistas como Alejandro Moreno, Carolina Viggiano y otros han condenado las agresiones a la sonorense, igualmente han estado dándose en su favor expresiones de figuras ligadas a lo que fue la Marea Rosa. Del otro lado, la morenista Guadalupe Chavira ya pidió que a la legisladora la investiguen por presuntos vínculos con la CIA, porque, según ella, puede ser “informante”. Antes, la petista Lilia Aguilar pidió que “las conductas de Téllez sean investigadas por actos contrarios al interés nacional”. ¿Qué tal?