Reflectores sobre El Mayo

Muchos reflectores estarán hoy puestos en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, porque Ismael El Mayo Zambada, una de las cabezas más importantes del Cártel de Sinaloa se declarará culpable de al menos dos delitos de relevancia —empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada— que autoridades estadounidenses le imputan. Esta decisión, es sabido, la tomó el narcotraficante después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EU, y luego de que la fiscalía estadounidense anunció semanas atrás que renunciaría a pedir la pena de muerte en su contra, como ya lo hizo. El asunto tiene tal relevancia que una vez concluida la audiencia, la fiscal Pamela Bondi ofrecerá una conferencia de prensa para dar cuenta del hecho, acompañada por el fiscal Joseph Nocella, por el director general de la DEA, Terrance Cole, y otros funcionarios. Y no sólo hay reflectores puestos en este acontecimiento, sino en los que vienen, pues El Mayo a partir de ese momento deberá entregar información sensible sobre la operación del cártel al gobierno de EU. Pendientes.

