Sheinbaum insta a aclarar a quién daba dinero ‘El Mayo’, tras confesiones de sobornos

Tras la declaración de culpabilidad por parte de Ismael “El Mayo” Zambada ante Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que debería presentarse una denuncia y esclarecerse a quiénes se refirió al asegurar que durante las últimas cinco décadas pagó a políticos y otros personajes para delinquir.

“El Mayo” Zambada reveló ante el juez Brian M. Cogan que, desde el inicio de su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, entregó sobornos a políticos, policías y mandos militares en México para operar libremente en el trasiego de drogas.

Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero?, de acuerdo con lo que planteó Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta aseguró no conocer información distinta a lo difundido por medio de la conferencia ofrecida por funcionarios estadounidenses y la entrevista concedida por el abogado de Zambada.

Agregó que corresponde a los medios de comunicación indagar qué sucederá con las declaraciones emitidas por el narcotraficante tanto al ser entregado a Estados Unidos, como con lo que al respecto digan las autoridades de dicho país.

Destaca que EU equipara a García Luna con “El Mayo” y “El Chapo”

Sheinbaum también destacó que le llamó la atención que la Administración para el Control de Drogas (DEA) equiparara al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con narcotraficantes como El Mayo y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que Estados Unidos expresó tener una relación de colaboración con su gobierno para reducir los delitos.

En ese contexto, enfatizó la declaración del director de la DEA, quien colocó en el mismo nivel al exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón con capos de la delincuencia organizada.

“Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA en su declaración: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna; el segundo, ‘El Chapo’, y el tercero, ‘El Mayo’”, expresó la mandataria federal.

O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice: ‘Hemos derribado tres grandes capos… Está interesante, ¿no? ¿no les parece interesante? Claudia Sheinbaum, presidenta de México



