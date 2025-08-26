Socavones en San Lázaro

Donde no terminan con una reparación de una cosa cuando ya requieren la reparación de otra es en la Cámara de Diputados, nos cuentan. Y es que ayer, por largo tiempo, la página oficial se mantuvo fuera de servicio. Además, se ha informado que se realizan trabajos de revisión total en las instalaciones de la Cámara baja por los daños causados por las lluvias, con el fin de atenderlos y corregirlos para que haya garantías de seguridad. Fue el diputado Ricardo Monreal el que anduvo este lunes supervisando los trabajos de obra, que espera queden concluidos antes del 1 de septiembre, cuando se entregue el informe presidencial y se dé inicio al periodo legislativo, en un ambiente con condiciones de seguridad. En un recorrido por el jardín norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado recordó que llovió bastante. Tras ello empezaron a presentarse grietas y hasta socavones, “que ahora estamos revisando”. Uf.

