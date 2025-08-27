Correos de México suspende envíos postales y de paquetería a EU por cobro de impuestos de Trump

A partir de este miércoles, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump anunció la aplicación de impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó lo anterior, al señalar que de esta forma nuestro país se une a una lista de naciones que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también han suspendido sus servicios postales a EU.

En un comunicado, precisó que México continúa el diálogo con autoridades estadounidenses, así como con organismos postales internacionales, para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.

La Cancillería reiteró el compromiso del Gobierno de México para promover los intereses de todas las y los mexicanos a través de la negociación y la colaboración conjunta.

Recordó que el gobierno de Trump, a través de la Orden Ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

Explicó que esta medida aplica no solo para México sino para el resto de los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, EU cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías.

LMCT