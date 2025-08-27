Entre pleitos y rezagos

Y quien, nos dicen, trae un pleito ya casado con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la ministra Lenia Batres. Y es que resulta que luego de que la institución que encabeza Santiago Nieto bateara la intención de la togada de registrar la denominación “Ministra del Pueblo”, ayer se informó que ésta acudirá a los tribunales administrativos para revertir esa decisión que calificó de “arbitraria” e “injustificada”. En días pasados, se conoció que el IMPI había ratificado su determinación de negar el registro al advertir que de concedérselo se “generaría una afectación indebida sin ninguna justificación jurídica” a los otros ocho ministras y ministros quienes también son electos por voto popular. Pero resulta que la ministra insiste en obtener el derecho de usar el término y por ello alegará que el instituto excedió sus facultades. Por cierto que si no es por una cosa es por otra, pero Lenia sigue entre polémicas, porque ayer se conoció que es la que más trabajo dejó rezagado en la Segunda Sala de la Corte: de 47 casos pendientes de resolver, 36 por ciento son de Batres Guadarrama.

