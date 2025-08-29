Animosidad no baja

Ya se verá si alguna acción calma la cólera que ha surgido entre morenistas y priistas tras el episodio violento ocurrido el miércoles en la sede alterna del Senado. Y es que ayer, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, después de dar una conferencia para arremeter contra el morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de “patán, barbaján, coyón y corruptazo”, se sumó a la marcha de cenecistas para exigir presupuesto al campo, y de paso llamar a la oposición a crear un frente contra el gobierno de Morena. Enfundado en una camisa roja con su apodo, Alito, pidió a los partidos opositores no tener miedo para enfrentar lo que, dijo, es una ofensiva gubernamental que quiere callar las voces contrarias al régimen y la persecución política en su contra. No pasó mucho tiempo para que legisladores morenistas exhibieran en las benditas redes la pobre convocatoria que esa movilización tuvo. Sigue la animosidad a tope, así que hoy pendientes.

