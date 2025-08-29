Experimentos de Zaldívar

Varias cejas se levantaron ayer con la participación del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el podcast La Moreniza, que conduce la presidenta del partido guinda, Luisa María Alcalde. Y no porque sea un foro partidista, nos comentan, sino porque al hablar de la reforma al Poder Judicial, sostuvo: “Va a salir bien el experimento de la Corte”. Y en otra parte mencionó: “Soy optimista y tenemos la esperanza y la confianza de que este experimento, ejercicio, apuesta por una nueva justicia va a funcionar”. Y pues sí, saltó el uso de la palabra “experimento” por parte de quien tuvo a su cargo instrumentar la reforma cuyo principal eje es la elección de jueces, magistrados y ministros y que implantará un nuevo modelo de justicia para el país. No se le puede criticar al funcionario que haya sido sincero en su sentir, como tampoco podría cuestionarse nada a los muchos a los que esa declaración les trajo a la mente la frase aquella de “¡agárrense!”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se le tambalea triunfo a Máynez