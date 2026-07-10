Más de tres mil piezas arqueológicas han sido recuperadas por Gobierno de México en sexenio de Sheinbaum

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Mañanera.

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ha recuperado más tres mil piezas arqueológicas que fueron sacadas, en otros momentos, del país, como parte del plan de recuperación del patrimonio histórico.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, expuso durante la conferencia presidencial que en el año y nueve meses que ha transcurrido de la actual administración van tres mil 716 piezas que regresaron al territorio nacional.

En una comparación con los resultados de gobiernos anteriores, señaló que esta cifra representa diez veces más de lo recuperado en un periodo similar durante la administración de Enrique Peña Nieto y el 68 por ciento de lo que Felipe Calderón Hinojosa recuperó durante todo su gobierno.

En suma, con las 14 mil 162 recuperaciones registradas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, van 17 mil 878 recuperaciones.

También destacó la recuperación que se hizo del Museo de Sitio en Teotihuacan, que se mantuvo cerrado durante dos décadas y que hoy se abre al público con más del 90 por ciento de piezas que nunca habían sido expuestas.

Para ello, se invirtieron siete millones de pesos y señaló que, desde su apertura el 9 de junio, ya se han registrado 25 mil 15 piezas.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Secretaría de Cultura, expuso que con el Taller Original, enfocado en la recuperación y reconocimiento a la labor de artesanos, anunció que este año se presentará la primera colección derivada del trabajo de 41 artesanos que expondrán 21 piezas.

Comentó que habrá piezas básicas para ámbitos ejecutivos, de playa y otros escenarios, que estarán disponibles a partir del 12 de noviembre.

Todas las piezas serán vendidas en las tiendas Fonart, bajo precios que garantizarán el pago justo a los artesanos por su tiempo, técnica y gastos indirectos que implican sus producciones.

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FGR