Entra Laura Itzel con oferta de altura; Noroña se va cuestionado

Gerardo Fernández Noroña tocó la campana del Senado por última vez como presidente de la Mesa Directiva a las 13:53 horas de ayer. En la sesión para elegir a los nuevos integrantes del órgano directivo, Laura Itzel Castillo fue ungida por 101 votos a favor y cinco en contra, como la presidenta de la Cámara alta para el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

Casi de inmediato, la hija del luchador social Heberto Castillo rindió la protesta de ley, junto con quienes le acompañarán en los trabajos que realizará la Mesa Directiva a partir del próximo lunes.

En su discurso, hizo un llamado a que el Senado “sea un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyan sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático”.

101 votos a favor los que obtuvo Laura Itzel Castillo para la presidencia del Senado

En su discurso, subrayó: “Quiero decirles que nuestro parlamento debe ser un parlamento progresista y, en este sentido, estaremos comprometidos para legislar por la igualdad y el interés público. Sigamos haciendo historia, porque nos debemos al pueblo”.

Señaló, además, que su gratitud “es para las mujeres y hombres libres de ayer y de hoy, quienes con fe inquebrantable creyeron en un proyecto de nación forjado con las manos del pueblo y que ha sido confirmado con la misma fuerza de la voluntad popular con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República. Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento es absoluto”.

Respecto a la Mesa Directiva, las vicepresidencias estarán a cargo de Verónica Noemí Camino Farjat, también de Morena; Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, del PAN; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, con lo que se confirmó la marginación del PRI de los cargos de este nivel, por primera vez en la historia política contemporánea.

En las secretarías fueron designados Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, todas de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Lizeth Sánchez García, del PT; Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN; Jasmine María Bugarín Rodríguez, del PVEM; y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.

Al pasar a depositar su voto en la urna, ataviada de un saco tipo cebra y un sobrio vestido negro, Laura Itzel Castillo Juárez alzó su puño izquierdo y recibió una ovación de parte de sus correligionarios, con la consigna de “¡Pre-si-denta, Pre-si-denta!”.

Momentos antes arribó al salón de plenos entre abrazos y besos de integrantes de las bancadas de Morena y Partido del Trabajo. Antes de llegar a su escaño, mientras descendía por las escaleras, la senadora Luisa Cortés la abrazó y le deseó lo mejor en su nuevo encargo, en tanto, Karina Ruiz no dejó pasar la oportunidad de tomarse la foto de recuerdo.

Acto seguido, las senadoras morenistas Lorenia Iveth Valles y Verónica del Carmen se acercaron a darle un abrazo solidario. Esta última le preguntó: ¿Cómo dormiste? Seguramente estás shokeada, friekada, mientras que Enrique Insunza expresó su beneplácito porque su compañera de escaño se convertiría en la nueva presidenta de la Cámara alta.

Una vez investida del cargo, la nueva presidenta convocó a las y los senadores a sesión de Congreso general que tendrá lugar en modalidad permanente y a la primera sesión del Senado, el próximo lunes 1 de septiembre, a las 19:30 horas, para la toma de protesta de las personas juzgadoras. Al concluir la sesión… hizo sonar la campanita por primera vez.