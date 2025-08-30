Golpe certero en Guerrero

Y ya que hablamos de cooperación sin subordinación, resulta de gran relevancia la captura de Gabriel Pichardo Calixto, uno de los fugitivos más buscados en Estados Unidos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el hombre fue localizado en el barrio de San José, municipio de Ometepec, Guerrero, gracias a labores de inteligencia por parte de las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad. Gabriel tiene en su contra una orden de extradición, debido a que está acusado de un feminicidio y de otros delitos de alto impacto cometidos en el vecino país del norte. Al dar seguimiento a las alertas internacionales, se pudo saber que el generador de violencia se movía en la zona en la que finalmente fue detenido mediante un operativo de fuerzas federales. Esta captura, nos dicen, es una muestra de que es posible obtener resultados mediante un esquema de colaboración, sin poner en juego la soberanía. Ahí el dato.

