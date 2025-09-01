Amor con amor se paga

Hay una máxima de la 4T tiene que ver con la reciprocidad de apoyos entre integrantes del movimiento de la 4T, y nos aseguran que quien la sigue a pie juntillas es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Shienbaum. Y es que la mandataria estatal se ha empeñado y ha sido constante en el esfuerzo de mostrar el respaldo al Gobierno federal de la entidad que, además, es la que más peso electoral tiene en el país. Nos cuentan que ya sea con reuniones o a través de eventos, quien ha estado confirmando ese mensaje es Horacio Duarte, que igual se ha reunido con Ricardo Monreal que con diputadas y diputados federales y locales para seguir marcando línea política en ese sentido. Por ello, nos señalan, es por supuesto más que previsible que la maestra haga patente su apoyo a la Presidenta en su Primer Informe en Palacio Nacional. Es un apoyo también al proyecto de nación que se encuentra en su segundo piso, nos comentan.