Atorón en San Lázaro

Con la novedad de que en San Lázaro, Morena no dejó que un representante del Partido Acción Nacional asumiera la Mesa Directiva que será la encargada de recibir el Primer Informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los morenistas decidieron darle un pilón de cinco días a su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, quien actualmente preside la Cámara de Diputados. Esto luego del estira y afloja al interior de Morena, en el que algunos grupos, como el de Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar, se inconformaron con que la panista Kenia López Rabadán ocupara la presidencia y obligaron a su coordinador Ricardo Monreal a volver a negociar con los panistas. Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, presentó entonces cuatro propuestas que siguieron metiendo en aprietos a los guindas: López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring. Y es que claramente son perfiles críticos de la 4T que no pocas veces les han sacado canas verdes. Pendientes.