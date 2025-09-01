Que sus acciones son una ayuda para la Cuarta Transformación, dijo la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respecto al presidente del PRI, Alejandro Moreno, y los manotazos y empujones que la semana pasada propinó al senador Gerardo Fernández Noroña y a uno de sus colaboradores. La lideresa del partido guinda refirió sin reserva que la conducta de Alito termina por darles la razón por lo que se refiere a la decadencia en la que el oficialismo ve a la oposición en México, a la que además criticó, porque su estrategia política en tiempos recientes no se ha basado en propuestas ni proyectos, sino sólo en criticar al actual gobierno. “Él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos, bueno, toda la investigación que hay de cuando gobernó Campeche. Entonces, creo que dibuja muy bien a la oposición y en todo caso hasta nos ayuda”, dijo. Y es que no pasa desapercibido para varios el episodio violento ocurrido durante el cierre de la Comisión Permanente en el que el priista hasta le robó parte del reflector que tenía asolado a Noroña. Ahí el dato.