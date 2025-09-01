Marchas y mensajes

Y más que el Gobierno o incluso Morena, nos hacen ver que quienes tendrán que echar un vistazo a la movilización que ayer encabezó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, son los mandamases y figuras políticas relevantes de los partidos de oposición. Lo anterior, nos comentan, porque independientemente de que el discurso se haya centrado en críticas al guinda y a la 4T, también se subrayó el carácter “ciudadano” de la marcha, algo que antes ya ha ocurrido, precisamente para posicionar políticamente a determinadas figuras que no cuentan con suficientes arropos en las estructuras partidistas tradicionales a cuyas dirigencias ven más como lastre que como apoyo. Por lo pronto, a la movilización a la que bautizaron como La Resistencia acudieron personajes como Xóchitl Gálvez y Claudio X. González. Y se destacó que es “una resistencia que no pertenece a un partido político ni a una ideología ni a un color”.