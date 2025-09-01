Pleitos en Tepoz

Sigue dando el caso de Gerardo Fernández Noroña y su casota en Tepoz. Y es que resulta que el senador este fin de semana abrió un frente contra el presidente municipal, Perseo Quiroz, quien previamente lo acusó de no pagar el predial del inmueble. “El alcalde de Tepoztlán es un incompetente, yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial”, escribió el morenista en las benditas redes, al tiempo que reveló un documento de pago por 3 mil 777 pesos que cubrió en marzo pasado “la persona dueña de la casa que estoy pagando”. Y aprovechó para cuestionar si “¿es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?”. El caso es que no es el único problema de la casa. De acuerdo con habitantes que protestaron el viernes, ésta no puede ser escriturada sin previa aprobación de una asamblea comunal. Por lo que la compra estaría en una situación irregular. Uf