La mano de Luz Elena

Algo para destacar es la extensión del acuerdo entre el Gobierno y los empresarios gasolineros del país para que los precios de los combustibles continúen estables. La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con los principales empresarios del ramo en Palacio Nacional, con quienes acordó extender el pacto. “Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, escribió la Jefa del Ejecutivo federal, en sus redes sociales, al término de la reunión. Dicen los que saben que detrás de este acuerdo, por el que se mantiene la estabilidad en los precios de la gasolina y el diésel, está la mano de la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien un día sí y otro también se reúne o intercambia llamadas con los principales líderes del sector energético, tanto de la parte empresarial como de la sindical, que también tiene vela, y mucha, en el entierro. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Enfurece el Jaguar