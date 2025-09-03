La nueva ley de Lenia y Layda

Una vez que pasó la maratónica toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, nos piden reflexionar sobre las declaraciones de la ministra de la SCJN, Lenia Batres, del pasado 29 de agosto, cuando se pronunció por una “sanción inmediata” para los medios que no acaten los requerimientos derivados de la Ley del Derecho de Réplica. Entrevistada por Sabina Berman, Batres dijo que la legislación actual es “absolutamente disfuncional” y no garantiza que los medios rectifiquen información falsa de manera rápida y efectiva. Sólo que… aplicar “sanción inmediata” equivaldría a hacer juicios sumarios, sin darle al medio la posibilidad de defenderse. Por otro lado, ¿de qué forma se llevaría a la práctica la sanción inmediata? ¿Con censores judiciales, como el que le impusieron a un periodista de Campeche? Nadie imaginaba que la gobernadora de esta entidad, Layda Sansores, se convertiría en ideóloga de un sector de la 4T.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Enfurece el Jaguar