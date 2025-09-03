Muere mexicano bajo custodia de ICE en EU

Sin dar a conocer las causas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó la muerte de un mexicano de 32 años que estaba bajo su custodia en Arizona, con lo que suman 14 personas fallecidas en lo que va de 2025, las cuales están en su máximo nivel de los últimos cinco años.

La oficina estadounidense notificó el deceso de Lorenzo Antonio Batrez Vargas a la embajada de México en ese país, ocurrido en el Centro Médico Mountain Vista de Arizona el domingo pasado; sin embargo, la causa del fallecimiento “es desconocida y está bajo investigación”.

El connacional se encontraba detenido en el Complejo Correccional de Arizona Central en la ciudad de Florencia tras su arresto el 15 de julio en Phoenix, donde el Departamento de Policía lo detuvo por asalto agravado, posesión de una sustancia controlada y escape ilegal de las autoridades.

Batrez Vargas se declaró culpable por los últimos dos delitos señalados, por lo que recibió una condena de 12 meses de libertad condicional, pero tras un fallo judicial el Servicio de Inmigración lo detuvo en agosto.

El ICE dio a conocer que el mexicano había sido detenido en 2018 y 2024 por conducir bajo el influjo del alcohol y drogas.

Incremento en fallecimiento de migrantes bajo custodia de ICE

Este deceso se suma a las 14 muertes de migrantes reconocidas de manera oficial por el Servicio de Inmigración y Control estadounidense en lo que va del año fiscal 2025, que inició en octubre de 2024, superando las 12 reportadas durante todo el periodo del año fiscal pasado.

De acuerdo con los registros oficiales, esta es la mayor cifra desde 2021 y la segunda más alta desde que comenzaron a documentarse, pues en el año fiscal 2020, durante la pandemia de Covid-19, hubo 21 decesos.

Por otro lado, ICE comenzó a exigir que los padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos a Estados Unidos se deben presentar a entrevistas, donde los agentes de inmigración pueden interrogarlos, según un documento sobre normativa obtenido por la agencia AP.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del Departamento de Salud y toma la custodia de los niños que cruzan la frontera sin un padre o tutor legal, emitió la directiva. La agencia dijo que el objetivo es asegurar que los patrocinadores, las personas que quedan al cargo de los niños -generalmente un padre o tutor- sean debidamente verificados.

El memorando indicó que los patrocinadores ahora deben presentarse en persona para una verificación de identidad. Hasta ahora podían enviar documentos de identidad en línea.

La norma también dice que “las agencias federales de seguridad pueden estar presentes para cumplir con sus propios objetivos de misión, lo que puede incluir entrevistar a los patrocinadores”.

MSL