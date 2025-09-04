Empujón al cuotismo en Morena

Con la novedad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación busca que cinco millones se afilien a Morena. Incluso ya consiguió la afiliación de 1.3 millones. El que dio a conocer esos números y metas fue el propio dirigente del magisterio, Alfonso Cepeda, quien actualmente es senador por el partido guinda. Quienes han estado cerca de los procesos de afiliación morenista, nos comentan que la cifra de 5 millones representaría nada menos y nada más que la mitad de la meta de 10 millones que busca lograr ese partido. Nos hacen ver que muchas figuras de la política sindical que antes se conocía como independiente y hoy gravitan en Morena en otros tiempos pondrían el grito en el cielo por lo que verían como una especie de, por decir lo menos, afiliación en masa. El caso es que tampoco deja de llamar la atención la danza de cifras, porque parece replicar en Morena el cuestionado cuotismo que aparece a la hora de reclamar espacios de poder. Pendientes.