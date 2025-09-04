Gobernadores celebran encuentro binacional

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) celebró la reunión que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer, en Palacio Nacional.

En un comunicado resaltaron “los acuerdos de gran relevancia para el futuro de ambas naciones” y respaldaron los principios que guiaron la reunión, como la cooperación efectiva, respeto a la soberanía y búsqueda de un desarrollo compartido que se traduzca en el bienestar para la sociedad.

“Saludamos este diálogo franco y constructivo, que fortalece el papel de nuestro país como un socio estratégico y respetado en la región y abre nuevas rutas de cooperación basadas en la confianza y beneficio mutuo”, indicaron.

También refrendaron su disposición para acompañar los acuerdos alcanzados y trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República, a fin de que los compromisos se reflejen en mayor seguridad, crecimiento económico y prosperidad para todas las familias de México.

En tanto, legisladores de oposición y de la 4T celebraron el encuentro bilateral, y destacaron la voluntad de ambos países de mantener buenas relaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, convocó a “cerrar filas con y estar muy presentes en que los acuerdos a los que llegue, respaldarlos y sumarnos a la convocatoria de la unidad nacional”.

Por su parte, el vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, indicó que a pesar de que no se ha firmado ningún acuerdo, su bancada valora la reunión para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, pues desde enero, su partido propuso un acuerdo específico en materia de seguridad pública con EU para considerar en la renegociación del T-MEC, a fin de combatir la violencia y el crimen organizado.

“Vemos con mucho agrado que finalmente se haya dado la reunión que, aunque no han firmado el acuerdo bilateral que propuso Acción Nacional (...) vemos con buen agrado que se retoma el espíritu de lo que propusimos antes que el Gobierno federal y antes que nadie en nuestro país”, comentó.



