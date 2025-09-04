Saúl avienta piedra y esconde la mano

En medio de una grilla sucesoria que está a todo lo que da en Zacatecas, ayer el senador de Morena, Saúl Monreal, subió a sus redes un video, en el que arremetió en contra de los “grupos oscuros” que, aseguró, buscan manipular la política del estado y cerrarle el paso en sus aspiraciones. Pero cuando empezaba a acumular reproducciones, Saúl bajó el clip, sin ninguna explicación. Quienes lo alcanzaron a ver escucharon cuando el hermano del gobernador David Monreal afirmó que en el partido guinda hay quienes pretenden excluir a liderazgos históricos. El video lanzado y luego borrado alcanzó a generar impacto en los corrillos políticos, en donde se da como un hecho la ruptura del legislador con su hermano y con su partido, pues insistió en que, “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”. Claro, falta que otro partido le de el sí. Ya se verá.