Reunión con Rubio dio “buen resultado”: CSP

Tras el encuentro sostenido el miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los resultados obtenidos resultan positivos para el país.

“Les presentamos también los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos, y ellos también a su vez presentaron algunos temas. Fue una reunión cordial y creo que el resultado es bueno para el país”, dijo.

El Dato: En su visita, el secretario Marco Rubio aseguró que actualmente no hay ningún gobierno que esté cooperando más con Estados Unidos que el de México.

Al ahondar en conferencia sobre los detalles del entendimiento alcanzado, la mandataria federal puntualizó que ahora se concreta el intercambio de información sobre la operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Además, refirió que entre las acciones a emprender a partir de este acercamiento, ya se analiza la solicitud de extradición de algunos perfiles criminales de interés para procesar en México.

Otro punto, enfatizó, es que se reforzará la colaboración para capacitaciones a elementos de seguridad mexicanos en aquel país y viceversa.

“Es parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad y por eso la colaboración permanente. Hay mecanismos de extradición que se siguen protocolariamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ayuda que haya este grupo, porque algunos objetivos que le interesan a México en distintos temas”, declaró.

También afirmó que durante la reunión con Marco Rubio, sí se mencionó la solicitud de información que hasta ahora se ha hecho respecto a la captura de Ismael El Mayo Zambada, pero dijo que no se ahondó en el asunto.

“Sí, hablamos de ese tema, de por qué —lo planteó el secretario de Seguridad—, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa, en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema”, dijo.

Sobre si se continuará con la entrega de criminales a aquel país, mencionó que esto se trata de una “decisión soberana” de México, aunque responda a una solicitud del gobierno estadounidense.

En el contexto de las críticas externadas desde la oposición en contra de la estrategia de seguridad, la mandataria comentó que con la visita de Marco Rubio y su posterior declaración con la que reconoció la cooperación del gobierno mexicano, “se les cayó el teatrito”.

“Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores, ¿qué hubieran querido?, que no hubiera habido un acuerdo, un entendimiento. Estaban así, pero: ‘Ay, que le vaya remal a la Presidenta, por favor, que vengan a regañarla’ o ‘que vengan a —no sé— a decirles que: la lista de los políticos que están vinculados’, ¿no? Así estaban.

“Luego, sale el secretario del Departamento de Estado y: ‘la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien’. Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia; pero ayer se les cayó el teatrito porque, de verdad… O sea, ¿no les parece ridículo?, así el ridiculazo que hizo”, expresó.

“Una a una” se revisarán las barreras comerciales

› Por Yulia Bonilla

Luego de que Estados Unidos pidiera a México “resolver” las barreras comerciales que existen entre ambos países, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se revisará cada una de las alrededor de 50 que existen.

Además, afirmó que sí hay el plan de aplicar aranceles a países con los que no se tiene un tratado comercial, como China.

Antier, la mandataria se reunió con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien comentó que uno de los temas abordados fue la resolución de estas barreras, de acuerdo con la política exterior de su país, bajo el principio de “América primero”.

“Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada. Ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino barreras, así les llaman, al tratado comercial y a lo que está escrito en el tratado comercial. Tienen alrededor de 50 y entonces se ve una a una”, declaró.

El Dato: El presidente de la American Society Mexico, Larry Rubin, celebró el compromiso de eliminar las barreras no arancelarias.

Mencionó que desde México también se han planteado solicitudes, por ejemplo, lo relativo al gravamen impuesto al jitomate y lo cual no está relacionado con el T-MEC, así como el cierre de la frontera al ganado, ante el interés de que el comercio se abra en el menor tiempo posible.

Consultada sobre si considera imponer aranceles a China, como parte de las medidas que ha tomado para proteger industrias nacionales, aclaró que es un tema puesto sobre la mesa, pero no sólo se trata de actuar respecto a este país asiático, pues México tiene acuerdos comerciales con muchas otras naciones.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México, que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país; a algunas industrias en particular. Ya lo anunciaríamos en su momento, pero es parte de lo que hemos venido haciendo, no es nuevo”, dijo.