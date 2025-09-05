Trayectoria EN VIVO de ‘Lorena’: así avanza este viernes 5 de septiembre en las costas de México

”Lorena" se degradó la madrugada de ayer de huracán categoría uno a tormenta tropical, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que ahora se ubica frente a la costa occidental de Baja California Sur, y continuará provocando fuertes lluvias en el noroeste y norte de México.

Lorena es el decimosegundo ciclón tropical con nombre que se forma en el Pacífico Oriental en 2025.

⚠️🌀Esta noche, #Lorena se ha debilitado a #CiclónPostTropical. Todos los detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/eL6Affx3JZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 5, 2025

“Lorena” en estos momentos es considerada un ciclón post-tropical, pero sus desprendimientos nubosos continuarán afectando el noroeste y norte de México, informó este viernes 05 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que hasta las 03:00 hora local, el fenómeno meteorológico se localizaba a 275 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lázaro, y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas poblaciones de Baja California Sur.

El SMN indicó que el Lorena provocará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en Baja California Sur; intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora.

Las principales zonas afectadas por las fuertes lluvias serán:

Sonora

Sinaloa

Durango

Asimismo, se informó que prevalecerá el viento con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el golfo de Sinaloa, así como oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Baja California Sur y de 1,5 a 2,5 metros de altura en costas de Sonora y Sinaloa.

“Debido a su debilitamiento y trayectoria, este será el último aviso del sistema”, apuntó el SMN.

Por otro lado, en México se prevén hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

De las cuales hasta este momento se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko y Lorena.

MSL