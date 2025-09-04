‘Lorena’ se degrada a tormenta tropical

“Lorena” se degradó este jueves de huracán categoría uno a tormenta tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que pronosticó lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y elevado oleaje en la región del noroeste del país.

Se prevé que el sistema mantenga su debilitamiento durante el día, sobre el océano Pacífico, frente a la costa de Baja California Sur, resaltó el meteorológico en un comunicado.

A las 09:00 horas, el SMN precisó que “Lorena” se localiza a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades de Baja California Sur.

Los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical, apuntó, mantendrán lluvias torrenciales en Baja California Sur, intensas en el sur de Baja California y al oeste y sur de Sonora, muy fuertes al norte y en la costa de Sinaloa y Durango, y fuertes en Chihuahua.

Asimismo, prevalecerán fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

También provocará oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa oriental de Baja California Sur, al sur del golfo de California, costa occidental de Baja California y costa de Sinaloa.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, detalló.

