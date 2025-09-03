Trayectoria EN VIVO del huracán ‘Lorena’: así avanza este 3 de septiembre en las costas de México

“Lorena”, como huracán de categoría 1, amenaza la Península de Baja California con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, que podrían intensificarse y elevar la categoría del ciclón mientras se desplaza sobre aguas del océano Pacífico.

A las 15:00 horas, “Lorena” mantenía un lento avance hacia el noroeste, a 24 kilómetros por hora, en paralelo a las costas del estado de Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del ciclón se ubicó a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 220 de Cabo San Lázaro. Según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), se espera que para la noche del jueves se acerque la entidad y que el viernes toque tierra en la península de Baja California.

No obstante, se prevé que para el 4 de septiembre “Lorena” pierda fuerza y se degrade a tormenta tropical. Se mantendría así hasta disiparse, el sábado, en forma de remanentes sobre Hermosillo, Sonora.

Trayectoria del huracán "Lorena", según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. ı Foto: SMN

¿En qué estados lloverá por el huracán “Lorena”?

El meteorológico nacional advirtió que los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” provocarán lluvias torrenciales al sur y centro de Baja California Sur, así como:

Lluvias intensas en Sinaloa y al centro y sureste de Sonora,

Lluvias muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco

En las costas de Baja California Sur se prevé oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura, además de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120.

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Lorena”

“Lorena” es el decimosegundo fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que termina el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta la fecha se han registrado cinco tormentas tropicales y siete huracanes: cuatro de categoría 1, uno de categoría 2, uno de categoría 3 y uno de categoría 4.

Alvin , tormenta tropical

Barbara , huracán categoría 1

Cosme , tormenta tropical

Dalila , tormenta tropical

Erick , huracán categoría 4

Flossie , huracán categoría 3

Gil , huracán categoría 1

Henriette , huracán categoría 1

Ivo, tormenta tropical

Juliette , tormenta tropical

Kiko , huracán categoría 2

Lorena, huracán categoría 1

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr