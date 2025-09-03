‘Estados Unidos tiene derecho a defenderse y puede ocurrir de nuevo’: Marco Rubio respecto a ataque a barco venezolano

Tras el ataque estadounidense contra una embarcación de Venezuela que presuntamente contenía un cargamento de drogas y que, pertenecería a la banda criminal “El Tren de Aragua”, que dejó como saldo 11 muertos, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que el gobierno de su país tiene derecho a defenderse, y no descartó que ocurra de nuevo.

“Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona”.

A pregunta expresa tras su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y durante la conferencia de prensa que sostuvo en compañía del canciller Juan Ramón de la Fuente, el funcionario norteamericano abundó que desde hace muchos años Estados Unidos ha establecido inteligencia que le permite interceptar y destruir botes.

“Los designamos como organizaciones narcoterroristas, así que la misma información y el mismo mecanismo de inteligencia con un alto foco fue utilizado para determinar que ese bote se dirigía a los Estados Unidos, y en lugar de interceptarlo, bajo órdenes del presidente, se destruyó, y sucederá de nuevo. Quizás esté sucediendo ahora, no lo sé”.

Ataque de Estados Unidos a embarcación procedente de Venezuela, este 2 de septiembre. ı Foto: X, @marcorubio

Rubio justificó el ataque como parte de la guerra contra las organizaciones narcoterroristas y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“El punto es: el presidente de Estados Unidos está lanzando una guerra contra las organizaciones narcoterroristas. Está operando en aguas internacionales. Se dirigían hacia Estados Unidos a llevar este veneno. Y esos días han terminado”.

Aseguró que hay un gran compromiso para desarticular a los grupos del narco para evitar que las drogas sigan ingresando a su país.

“Estos carteles ganan miles de millones de dólares y han sido designados como grupos terroristas porque llevan drogas fatales a nuestras calles. El presidente fue electo con la promesa de detenerlos y la va a cumplir”, advirtió.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue cuestionado al respecto, así como en torno a la relación de amistad que México mantiene con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a lo que evitó posicionarse, sin embargo, señaló México es un país de paz, que mantiene su compromiso con la cooperación bajo el respeto mutuo y la soberanía, así como por los principios establecidos en la Constitución y en el derecho internacional.

“Nuestra brújula son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación para el desarrollo, principios que se aplican de manera clara tanto en la relación con Estados Unidos como en otros escenarios internacionales”.

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente ofrecieron conferencia de prensa ı Foto: David Patricio

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT