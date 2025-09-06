En virtud de que la batalla de Zacatecas crece cada día más, con el tirito dentro de Morena, nos recomiendan echar un vistazo a la oposición, en donde no cantan mal las rancheras. La alianza PAN-PRI le quitó al guinda los municipios de Zacatecas y Fresnillo en las elecciones de 2024. Pero resulta que en el primer caso el alcalde es el panista Miguel Ángel Valera, y en el segundo, el priista Javier Torres. Y ambos quieren despachar dentro de tres años en el Palacio de Gobierno. El problema es que la alianza que los hizo ganar ya no existe. La dirigencia nacional del PAN le apuesta a competir en solitario en el futuro cercano, por lo que los alcaldes de la zona conurbada, antes aliados, podrían ser rivales en 2027. En cuanto a la 4T, no pasó inadvertido que, ayer, durante la gira que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador David Monreal evitó saludar a su hermano, el senador Saúl Monreal, quien, por su parte, no le dedicó ni una mirada, aunque luego aparecieron juntos. En fin.

