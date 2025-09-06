Taibo hablando de orejas

Quien se vio muy mal, nos dicen, fue el escritor Paco Ignacio Taibo II, al emplazar al senador de Morena, Adán Augusto López, a que explique por qué tenía como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, o que renuncie. Si bien es cuestionable que el legislador no haya resuelto varias dudas que están en el aire, el menos indicado para darle clases de moral es Paco Ignacio, quien no dijo nada cuando, a principios del sexenio anterior, fue reformada la legislación sólo para que él pudiera acceder al cargo, que aún ostenta, de director del Fondo de Cultura Económica. Paco tampoco ha explicado por qué dejó en su puesto al director del FCE en Colombia, nombrado por él, Nahum Montt, cuando se descubrió que otorgó contratos a empresas de su hijo. Como escritor, don Paco conoce la gran sabiduría que contienen los dichos, como aquel que reza: “Que se haga justicia en los bueyes de mi compadre”. O el otro, que dice: “El burro hablando… ¿de qué? Uf.

