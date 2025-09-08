Entrega del Paquete Económico 2026 EN VIVO: minuto a minuto desde la Cámara de Diputados

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), entrega este lunes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, el primero en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El presupuesto para el próximo año contempla modificaciones al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para bebidas alcohólicas, cigarros y refrescos.

¿Qué contiene del Paquete Económico?

El Paquete Económico es la propuesta que elabora Hacienda y que el Ejecutivo Federal hace llegar cada año al Congreso de la Unión para el siguiente ejercicio fiscal, y se integra por:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y de la Miscelánea Fiscal

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos, mientras que el Senado cuenta con plazo hasta el 31 de octubre, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.

Sigue en La Razón la entrega del Paquete Económico y la sesión de este 8 de septiembre en la Cámara de Diputados.

