Salvando a jueces novatos

Luego de que se hicieran algunos señalamientos en el sentido de que personas juzgadoras que entraron en funciones el 1 de septiembre carecen de experiencia y llegaron al puesto por el apoyo de políticos, resulta que el nuevo Órgano de Administración Judicial ya les prepara su primer curso de especialización. Los impartidores de justicia deberán acudir a la Escuela Nacional de Formación Judicial de la Ciudad de México, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes. Y ya les avisaron que no será el único, porque la profesionalización deberá ser permanente para las nuevas personas juzgadoras. Esto con el fin de garantizar una justicia social para el pueblo, que sea imparcial y expedita. En redes sociales se puso de manifiesto que a varios jueces “se les hizo bolas el engrudo” en su primera semana en los distintos juzgados del país. Atentos.