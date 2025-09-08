Se registra sismo magnitud 5.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; no activó la alerta sísmica

Un sismo magnitud 5.1 se registró este lunes en Pinotepa Nacional, al suroeste del estado de Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 16:33:23 horas, a 13 kilómetros al suroeste del municipio oaxaqueño, ubicado en la región costera, y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.
El temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México porque no superó los límites establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que considera la magnitud estimada y la distancia al epicentro.
Alerta sísmica suspende momentáneamente presentación de curso de nuevos juzgadores
En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCGR) de Oaxaca informó que no se han registrado afectaciones ni personas heridas o fallecidas por el sismo, que se percibió en localidades de la Costa y Sierra Sur.
No obstante, Protección Civil recomendó a la población evaluar las condiciones estructurales de sus viviendas y seguir las indicaciones de autoridades a través de los canales oficiales.
