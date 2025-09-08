Se registra sismo magnitud 5.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; no activó la alerta sísmica

Se registra sismo en el estado de Oaxaca.

Un sismo magnitud 5.1 se registró este lunes en Pinotepa Nacional, al suroeste del estado de Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 16:33:23 horas, a 13 kilómetros al suroeste del municipio oaxaqueño, ubicado en la región costera, y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/25 16:33:23 Lat 16.25 Lon -98.12 Pf 16 km pic.twitter.com/EkDI6cAfWR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 8, 2025

El temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México porque no superó los límites establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que considera la magnitud estimada y la distancia al epicentro.

¿Por qué si hubo #sismo no sonó #AlertaSísmica?



Entérate ⚠️



La activación de la Alerta Sísmica opera mediante un proceso automático que considera la distancia e intensidad. Conoce cómo funciona el sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México #C5CorazónDeLaCDMX #Sismo pic.twitter.com/GvqiUJRC7N — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) September 8, 2025

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCGR) de Oaxaca informó que no se han registrado afectaciones ni personas heridas o fallecidas por el sismo, que se percibió en localidades de la Costa y Sierra Sur.

No obstante, Protección Civil recomendó a la población evaluar las condiciones estructurales de sus viviendas y seguir las indicaciones de autoridades a través de los canales oficiales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, derivado del sismo de magnitud... Publicado por Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Lunes, 8 de septiembre de 2025

