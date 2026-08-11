Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, uno de los principales grupos financieros y de banca de inversión a nivel mundial.

El encuentro se realizó en la sede del Poder Ejecutivo federal y contó también con la participación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum informó que durante la reunión conversó con Waldron y su equipo sobre la percepción que existe de México entre los mercados internacionales, así como sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país.

En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México. pic.twitter.com/bjszVRcLxM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 12, 2026

¿De qué hablaron Sheinbaum y John E. Waldron?

De acuerdo con lo informado por la presidenta, uno de los temas centrales de la reunión fue la percepción favorable que tiene México en los mercados internacionales.

Sheinbaum también destacó las oportunidades de inversión relacionadas con el Plan México, estrategia con la que su administración busca impulsar la inversión, la producción nacional y el desarrollo de distintos sectores de la economía.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”, señaló la presidenta.

¿Quién es John E. Waldron?

John E. Waldron es uno de los principales directivos de Goldman Sachs, institución financiera estadounidense con sede en Nueva York y presencia internacional.

La firma ofrece servicios relacionados con banca de inversión, mercados financieros y administración de activos, entre otras actividades.

Waldron no es un desconocido para Sheinbaum. En agosto de 2024, cuando todavía era presidenta electa, sostuvo una reunión con el directivo y otros representantes de Goldman Sachs.

En aquella ocasión, Sheinbaum informó que los representantes de la institución financiera le habían expresado que veían “mucho futuro para México”.

Ahora, ya como presidenta de México, Sheinbaum volvió a recibir a Waldron, esta vez en Palacio Nacional, para abordar la percepción de los mercados sobre el país y las posibilidades de inversión vinculadas con el Plan México.

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MSL