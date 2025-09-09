Arranca Federación obras para tren Nuevo Laredo-Saltillo

En la Mañanera del Pueblo se hizo un enlace hasta el lugar donde iniciaron las obras.

Este martes arrancaron las obras para la construcción del tren de pasajeros que irá de Saltillo a Nuevo Laredo, por medio de vías que atravesarán 396 kilómetros.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, expuso que las estimaciones de demanda para este recorrido es de siete millones de pasajeros al año.

Durante el banderazo desde Salinas Victoria, Nuevo León, el gobernador Samuel García extendió un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar una obra que, dijo, se necesitaba desde hace tiempo.

“Este tren del norte nos trae mucho entusiasmo. Es un tren que se había esperado por mucho tiempo. Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la Ciudad de Monterrey y de ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama económica”, dijo.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, precisó que la obra de dividirá en cuatro tramos y precisó que el tren de pasajeros va a ir sobre su propia vía con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que a la vez se trabajará en la construcción del tren que irá desde la Ciudad de México hacia dicha ruta, así como otros tramos que conectarán a la capital con Querétaro.

