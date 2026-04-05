Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 5 de abril

La autopista México-Pachuca presenta condiciones de circulación variables este domingo 5 de abril de 2026, en la recta final del periodo vacacional de Semana Santa, con un flujo vehicular elevado tanto de salida como de retorno hacia la Ciudad de México.

Para este domingo, se prevé tránsito moderado a intenso en distintos tramos, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando se concentran viajes recreativos y regresos anticipados. La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales, pero con alta demanda vehicular, lo que puede generar reducción de velocidad y tiempos de traslado más largos.

Este comportamiento es habitual en fines de semana vacacionales, donde la movilidad aumenta incluso sin incidentes mayores.

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¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 5 de abril en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, el contexto nacional mantiene alerta a automovilistas, ya que transportistas y agricultores han confirmado un paro nacional para el lunes 6 de abril, el cual podría afectar esta autopista y otras vías clave del país.

De acuerdo con lo anunciado, la México-Pachuca está considerada entre las carreteras donde podrían registrarse bloqueos o presencia de manifestantes desde las primeras horas del lunes, lo que podría generar afectaciones importantes en la circulación.

Aunque este escenario no corresponde directamente al domingo 5, sí es relevante para quienes planean viajar o regresar en las próximas horas.

Transportistas y agricultores convocan a nuevo paro nacional para el 6 de abril; en imagen, aspecto de un bloqueo del 23 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se registra mayor congestión son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación puede volverse lenta por la concentración de vehículos.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Considerar regresar con anticipación ante posibles afectaciones el lunes

Manejar con precaución

Consultar reportes viales en tiempo real

En resumen, la autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 5 de abril, pero mantiene alta carga vehicular por Semana Santa.

Además, el paro nacional convocado para el 6 de abril podría impactar esta vía en las siguientes horas, por lo que la recomendación es planear traslados con anticipación y mantenerse informado para evitar contratiempos.

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MSL