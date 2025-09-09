Caso de huachicol fiscal escala: hallan sin vida a capitán de la Marina señalado

El caso de huachicol fiscal detectado en Tamaulipas escaló este lunes, después de que fue encontrado sin vida el capitán Abraham Jeremías Pérez, involucrado en la investigación que implica a funcionarios de la Marina en operación de una red delictiva.

El cuerpo del marino de mediano rango fue hallado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, de donde era titular. Se mencionó que puede tratarse de un suicidio, aunque esta información fue confirmada por las autoridades.

Cabe señalar que la Unidad de Protección Portuaria tiene como tarea brindar seguridad al personal de Aduanas durante las inspecciones.

El Dato: El 29 de junio, el Gabinete de Seguridad informó la desarticulación de una red de huachicol nacional que abarcaba CDMX, Edomex y Querétaro, donde hubo 32 detenidos.

Pérez Ramírez está señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los funcionarios que recibió dinero en la red que presuntamente conformaron el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, a cambio de permitir la entrada al puerto de combustible, con documentación falsa.

A través de una tarjeta informativa, la Marina lamentó la muerte de su elemento. “La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”, refirió.

La dependencia federal aseguró que mantiene colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

El Tip: El capitán Abraham Jeremías Pérez es señalado como receptor de sobornos por 100 mil pesos, relacionados con la descarga de un buque cargado de combustible ilegal.

El deceso del capitán se dio luego de que el Gabinete de Seguridad diera a conocer las primeras 14 detenciones como parte de las indagatorias a cargo de la FGR contra la mencionada red dedicada al trasiego de combustible.

Sobre el caso de la red de huachicol fiscal en la que funcionarios públicos resultaron involucrados, la Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que se habrá de trabajar por dar con todos aquellos que hayan participado, porque uno de los compromisos dentro de su administración es la cero impunidad cuando se trata de corrupción.

“Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces, así se dio esta situación y siguen las investigaciones”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El domingo, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que 14 personas fueron detenidas por estar vinculadas a una red de tráfico de combustible, entre cuyos integrantes se encuentran Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán y quien, se aseguró, denunció los hechos desde que los identificó hace un par de años.

La mandataria descartó que la demora de dos años para que la denuncia derivara en detenciones se haya dado porque dos familiares del exfuncionario estuvieron involucrados en tal red delictiva, ya que subrayó que desde que se supo de este hecho se realizaron las indagatorias, las cuales eran necesarias para poder sostener las capturas a las que hubiera lugar.

¿Podemos descartar que esta lentitud, quizás, en el proceso, no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario?, se le preguntó.

“No. Como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo el fiscal, hace dos años; y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía”, dijo.

Explicó que las indagatorias se robustecieron cuando se identificó un buque que llegó a Tampico, Tamaulipas, y que ingresó bajo el permiso temporal y ocultando que transportaba combustible, al falsificar su declaración para indicar que transportaba otra sustancia.

“Por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación se dan cuenta de que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación”, refirió.

Señaló que no sólo evadían impuestos para el ingreso del combustible, sino que además éste era comercializado a gasolineras y otros proveedores, como flotillas o sectores con permisos, pero que no reportaban el origen del combustible, con lo cual obtenían “ganancias muy altas”.

“La importación de combustible está permitida, siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos, y tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final”, remarcó.

Al consultarle sobre la denuncia presentada por el panista Federico Döring contra Andrés Manuel López Beltrán por su presunta participación en este delito, dijo que será algo que habrá de atender la FGR y consideró que tal acusación tiene motivos políticos.

“Pura politiquería… Bueno, eso lo verá la fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción quien hace la denuncia”, finalizó.

Morena respalda acciones del Gobierno

Por Claudia Arellano

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) respaldó de manera firme las acciones del Gobierno federal para combatir el huachicol fiscal, un fenómeno que afecta la recaudación de impuestos en el país y limita los recursos para el desarrollo de programas sociales y otros rubros.

La también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó la importancia de las reformas y medidas anunciadas para fortalecer la economía nacional, sobre todo en el marco de la recepción del Paquete Económico 2026.

En sus declaraciones, afirmó que el combate a la corrupción ha sido uno de los principales compromisos del proceso de transformación que vive México.

“Esto nos permite ahora enfrentar de manera decidida el huachicol fiscal, un delito que involucra la evasión de impuestos por el ingreso irregular de productos, como los hidrocarburos, sin ser reportados ni pagar lo que corresponde”, señaló.