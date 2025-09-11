El Choko en la política

Nos piden no pasar por alto los nexos, por lo menos de amistad, que tenía Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, líder del grupo criminal La Choquiza, que acaba de ser detenido, con personajes de la política. El pasado 4 de agosto estuvo en primera fila en la presentación de la organización política México Nuevo, dirigida por Ulises Ruiz y Sandra Cuevas. Su presencia fue celebrada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, con frases como “Bienvenido, mi querido Choko”, y otras por el estilo. En redes sociales circulan imágenes de al menos otro encuentro entre Alejandro y Sandra donde le sacan chispas a la pista en un “bailongo” donde se muestran con mucha cercanía. Muchos piensan que Sandra sobre este caso tiene mucho que explicar. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Senado se amarra cinturón