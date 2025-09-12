Duro golpe al CJNG

De gran relevancia, nos dicen, la detención de Óscar Antonio Álvarez González, considerado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva encabezada por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho. El sujeto fue aprehendido por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que movía grandes cantidades de dinero a través de la compra-venta de propiedades y operaciones financieras en empresas de los ramos tequilero y ganadero. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de un trabajo de investigación que llevó varias semanas; estuvo coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia y en él participaron la SSPC y las Fuerzas Armadas. Ahí el dato.

