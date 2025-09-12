Reaparece Peña Nieto

Quien reapareció públicamente ayer fue el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque no en algún foro o en alguna universidad como conferencista, sino en un torneo de golf, en España, en donde se codeó con múltiples figuras, algunas de ellas de renombre internacional. Lo que llamó la atención fue que el exmandatario no asistió en calidad de aficionado o espectador, sino que participó en el torneo, organizado con el fin de recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. En el Real Club de Golf La Herrería, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, también se dieron cita el tenista Rafael Nadal; los exfutbolistas del Real Madrid Iker Casillas y Raúl González; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz. Nos cuentan que el expresidente completó el recorrido de 18 hoyos vestido con camiseta roja, pantalón azul y lentes oscuros. Qué tal.

