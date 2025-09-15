Explosiones, socavones, inundaciones…

Qué complicados tiempos, nos dicen, atraviesa la alcaldía de Iztapalapa. Y es que en esa demarcación ocurrió la tragedia del Puente de La Concordia que provocó 13 decesos, y mantiene hospitalizadas a 40 personas, de acuerdo con los reportes de ayer de la Secretaría de Salud capitalina. Pero también ahí, en la colonia Renovación, se abrió el sábado un socavón que engulló casi completo un camión de refrescos. La causa, se dijo, fue la ruptura de un tubo colector debido a hundimientos que hay en el lugar. La autoridad indicó que se trata de una red de drenaje muy antigua. También en Iztapalapa las lluvias de ayer anegaron partes importantes de la colonia Santa Martha Acatitla, por la insuficiencia de la red de drenaje, y la Unidad Habitacional La Colmena. En la demarcación que encabeza la morenista Aleida Alavez se suman los problemas y afloran las vulnerabilidades. Ahí, a causa del accidente de la pipa, se tomó la decisión de cancelar los festejos patrios. Así la situación.

