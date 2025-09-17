Cárcel “modelo” de Durazo

Resulta que, en Sonora, estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo, se logró hacer del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Hermosillo, una cárcel modelo, en la que muchos delincuentes querrían estar. Es una prisión de puertas abiertas, en la que es tan fácil escaparse como ingresar de manera irregular, para realizar actividades prohibidas. El pasado lunes circuló un video en el que se aprecia al cantante Natanael Cano mientras ameniza una fiesta en honor de Francisco Alejandro, El Terry, quien es autor de varias de sus canciones y está preso, acusado de violación agravada. Dicen los que saben que esa celebración ocurrió a principios de año, pero las autoridades apenas lo supieron gracias al video de las redes. De este penal se escapó, en mayo de este año, El Ponchis, reo de alta peligrosidad, quien sigue prófugo, y en agosto hizo lo propio otro interno de menor calado, aunque él sí fue recapturado al día siguiente. Qué tal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Tambores de Guerra en Veracruz