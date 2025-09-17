¿Cuándo es la próxima suspensión de clases en septiembre?

Preparate para disfrutar de un pequeño puente en los próximos días. Después de este solamente quedan dos fines de semana largos que podrán disfrutar los alumnos de educación básica para cerrar el año.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la próxima suspensión de clases serpa el viernes 26 de septiembre, debido a una sesión ordinaria que tendrá el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta suspensión de clases dará tres días libres seguidos, por lo que puedes terminar este mes patrio disfrutando de un pequeño puente, pues tendrás que esperar más de un mes para la próxima suspensión de clases.

¿Por qué no hay clases el 26 de septiembre?

El último viernes de cada mes es cuando se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, debido a esto todos los alumnos de educación básica no tienen clases.

Durante estas sesiones ordinarias se plantean y ejecutan decisiones correspondientes a logros académicos, necesidades pedagógicas y problemáticas de las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Las próximas fechas en las que se suspenderán clases por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar durante el 2025 serán el 31 de octubre y el 28 de noviembre.

¿Cuándo es el siguiente periodo vacacional?

No corras, aún faltan un par de meses para que puedas disfrutar del próximo y último periodo vacacional del 2025.

Para cerrar el año, las fiestas decembrinas son el siguiente periodo vacacional contemplado en el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP.

Por tanto, este periodo vacacional comenzará el 22 de diciembre del 2025 y terminará el 7 de enero del 2026. Esto deja algunos días libres para que los alumnos puedan disfrutar esta temporada acompañados de sus familiares y personas cercanas.

Además de este, también se tiene previsto un periodo vacacional por semana santa, en el que podrán disfrutar del sol y las distintas actividades recreativas del 30 de marzo al 10 de abril del 2026.

Adicional a los dos periodos vacacionales, también se contempla suspensión de clases los siguientes días:

Lunes 2 de febrero de 2026 (Día de la Constitución)

Lunes 16 de marzo de 2026 (Natalicio de Benito Juárez)

Viernes 1 de mayo de 2026 (Día del Trabajo)

Martes 5 de mayo de 2026 (Batalla de Puebla)

Viernes 15 de mayo de 2026 (Día del Maestro?