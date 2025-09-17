EU felicita a México; busca reforzar lazos

Al extender una felicitación a México por el 215 Aniversario de la Independencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hay compromiso de que la asociación entre ambos países sea “más solida” hacia el futuro.

Subrayó que los dos países sostienen una relación de alta importancia, debido a la frontera que los une y “la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos”, lo que representa a una de las relaciones comerciales con mayor relevancia a nivel internacional y abona a la seguridad de ambos territorios y de la región.

“Nuestra asociación impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional. Trabajando juntos como socios soberanos, estamos enfrentando desafíos comunes, incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de nuestra frontera y la detención de la migración ilegal”, dijo.

El embajador de EU, Ronald Johnson, escribió en redes sociales: “Nuestros países, como socios soberanos, comparten valores democráticos y lazos profundos que hacen única nuestra relación”.